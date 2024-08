TJCE planeja arrecadar R$ 4,5 milhões com negociações do Refis

A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 21, e contemplará débitos ocorridos até 31 de dezembro de 2023

Os cearenses que possuem dívidas decorrentes de processos judiciais com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já podem regularizar sua situação por meio do Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis).

Ao todo, a previsão é de arrecadar cerca de R$ 4,5 milhões, sendo que R$ 4 milhões se referem às custas processuais e o restante (R$ 500 mil) em relação aos demais débitos devidos ao poder judiciário cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 21, e contemplará débitos ocorridos até 31 de dezembro de 2023, desde que realizado o pagamento da obrigação tributária principal e os acréscimos, quando for o caso, em moeda corrente.