Trump e Kamala se reúnem para relembrar 11/09 após debate pungente

Kamala Harris e Donald Trump trocaram um aperto de mãos durante a cerimônia do aniversário do 11 de Setembro, em Nova York

O primeiro aperto de mãos ocorreu na noite de terça-feira, durante um debate na Filadélfia, cidade do estado da Pensilvânia, um dos seis ou sete que decidirão o resultado das eleições de 5 de novembro.

Foi uma saudação cordial. Como ocorre todos os anos, os nomes das cerca de 3.000 pessoas mortas nos ataques perpetrados pelo grupo Al-Qaeda em 2001 foram lidos durante um evento em sua memória, que contou com a presença do ex-prefeito de Nova York, o milionário Michael Bloomberg.

Harris retornará ao estado e depois irá para a Carolina do Norte, enquanto seu rival viajará para Arizona e Nevada. Nesta disputa pela Casa Branca, a candidata democrata conta com o apoio de Taylor Swift, cantora com milhões de seguidores que a elogiou como uma "líder talentosa e forte".

Um endosso com possíveis efeitos entre os eleitores mais jovens, que exasperou Trump.

"Eu não era fã de Taylor Swift (...) Ela é muito liberal. Parece que ela sempre apoia os democratas e provavelmente pagará por isso com suas vendas no mercado", declarou melancolicamente o republicano à rede Fox News.