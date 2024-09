Biden surpreende ao vestir boné em apoio a Trump

"Ele deu um boné a um apoiador de Trump, que disse que, com o mesmo espírito, Biden deveria vestir seu boné de Trump", o que ele fez brevemente, explicou o porta-voz.

A imagem viralizou nas redes sociais, e a equipe de campanha de Trump agradeceu no X o "apoio" do presidente. "Kamala Harris foi muito mal no debate de ontem à noite", o que explica que Biden tenha vestido o boné de Trump, ironizou a equipe do republicano.

Em três pesquisas nacionais realizadas após o debate, 57% dos telespectadores consideraram que Kamala venceu, e 34% deram a vitória a Trump.