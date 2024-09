11 de setembro: quantas pessoas morreram? Relembre o que aconteceu

Cerca de 17.400 civis estavam no complexo do World Trade Center no momento dos ataques Crédito: Seth McCallister/AFP

O 11 de setembro de 2001 datou o maior ataque terrorista já sofrido pelos Estados Unidos da América. Conforme as investigações, o grupo responsável pela ação foi o Al Qaeda. Comandados por Osama bin Laden, os integrantes da organização terrorista islâmica sequestraram aviões para dar início ao atentado há 23 anos. Relembre a seguir o que aconteceu e saiba quantas pessoas morreram no atentado.

O que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Às 8h46min, o primeiro avião colidiu com uma das torres do World Trade Center (WTC) Complexo de sete edifícios comerciais onde estavam as Torres Gêmeas.

, em Nova Iorque. Cerca de 20 minutos depois, outra aeronave chocou-se contra a segunda torre da estrutura, que foi a primeira a desmoronar com o superaquecimento. Após mais alguns minutos, o terceiro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, que fica próximo a Washington D.C., capital do país. Junto à fumaça, à poeira e ao fogo, algumas pessoas corriam em desespero pelas ruas de Nova Iorque, enquanto outras se atiravam pelas janelas dos prédios para escapar das chamas. Às 10h30min, as Torres Gêmeas do WTC já tinham desmoronado.

A quarta aeronave, que estaria destinada ao Capitólio (casa do poder legislativo estadunidense), caiu em uma área rural do estado da Pensilvânia antes de atingir o alvo, após os passageiros tentarem retomar o controle do transporte. 11 de setembro chileno: ENTENDA o que aconteceu em 1973 Quantas pessoas morreram no ataque de 11 de setembro? No total, considera-se que 2.996 pessoas morreram no atentado: 246 nos quatro aviões (dos quais não houve sobreviventes), 2.606 em Nova York e 125 no Pentágono.

411 trabalhadores de emergência morreram com o ataque. Cerca de 11 mil bombeiros sofrem de doenças relacionadas ao World Trade Center, incluindo 3.500 que têm câncer, conforme a CNN Brasil. Por isso, o número total continuou crescendo no decorrer dos anos, atribuindo ao número de fatalidades pessoas que faleceram posteriormente em decorrência da exposição à fumaça e a materiais tóxicos do dia. Estima-se também que 41% das vítimas registradas nunca tenham tido seus corpos identificados. Na época, o escritório legista também recolheu cerca de 10 mil ossos e fragmentos de tecidos humanos que não puderam ser combinados para a lista, portanto, não se sabe o número total exato de vítimas.

LEIA TAMBÉM | Duas vítimas do 11 de setembro são identificadas 20 anos após ataque terrorista Quantas pessoas estavam nas Torres Gêmeas na hora do ataque? Cerca de 17.400 civis estavam no complexo do WTC no momento dos ataques. Apenas nas Torres Gêmeas, segundo sugerem as contas da Autoridade Portuária de Nova Iorque, estavam 14.154 pessoas. A grande maioria delas, abaixo da zona de impacto, onde conseguiram evacuar os edifícios antes do desmoronamento. Mas, pelo menos 1.366 pessoas morreram, pois estavam no andar do impacto da Torre Norte ou em andares superiores, e pelo menos 618 na Torre Sul, onde a evacuação havia começado antes do segundo impacto.