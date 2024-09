Trump e Kamala estão acirrados nas pesquisas presidenciais dos EUA

Harris, que conseguiu remobilizar o campo democrata após sua entrada tardia na campanha como substituta do titular Joe Biden, que desistiu da disputa, também tem grande probabilidade de vencer.

O último conjunto de pesquisas de opinião mostra que o magnata republicano, que se apresenta como porta-voz dos americanos empobrecidos e das vítimas da inflação, mantém uma grande chance de retornar à Casa Branca, apesar de seus problemas judiciais e do caos que cerca sua saída da presidência em 2021.

Dois dias antes do tão esperado debate televisionado, Kamala Harris e Donald Trump estão empatados nas pesquisas para a eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

Nacionalmente, Trump, de 78 anos, tem apenas um ponto de vantagem sobre a atual vice-presidente Kamala (48% a 47%), de acordo com uma pesquisa do New York Times/Siena College realizada entre 3 e 6 de setembro, uma diferença muito pequena para sugerir uma tendência.

Ainda mais porque nos Estados Unidos a eleição é decidida por sufrágio universal indireto e seu resultado final depende de um punhado de estados decisivos para definir a maioria do colégio eleitoral que indicará a Casa Branca.

De acordo com a mesma pesquisa, Kamala supera ligeiramente Trump em Wisconsin (50% x 47%), Michigan (49% x 47%) e Pensilvânia (49% x 48%) e estão empatados (em 48%) em Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Arizona.