Debate nos EUA: veja resumo do primeiro embate entre Trump e Kamala

O primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, candidatos à presidência dos Estados Unidos, foi ao ar na noite dessa terça-feira, 10, pela emissora estadunidense ABC. Os dois comentaram sobre temas de interesse dos cidadãos, como economia, imigrações, aborto e política externa.

Kamala e Trump também trocaram farpas, com a democratfa acusando o colega de “trocar cartas de amor” com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Confira resumo do primeiro embate entre os presidenciáveis.



Debate nos EUA: primeiro aperto de mão entre candidatos em 8 anos

Assim que entrou no palco, Kamala foi em direção a Trump enquanto ele se aproximava do seu púlpito. Ela se apresentou e apertou a mão do republicano dizendo: “Vamos ter um bom debate”.