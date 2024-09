Quase 20% dos deputados estaduais do Ceará estão de licença

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-08-2024: Sessão Plenário Assembleia Legislativa do Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Em ano eleitoral, os trabalhos plenários dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foram reduzidos para uma sessão semanal durante a campanha, e não três como era comumente. Também houve mexidas na configuração das cadeiras.

Dos 46 parlamentares eleitos, nove estão licenciados do cargo, o que representa 19,56% de todos os deputados, quase 20%, promovendo um rodízio de suplentes nas vagas. Confira a lista completa atual abaixo.

Licenças para assumir secretárias Já no início da 31ª legislatura, a vigente, quatro estaduais eleitos entraram de licença para assumir secretarias no Governo do Estado do Ceará com nomeação do governador Elmano de Freitas (PT). Salmito Filho (PDT) comanda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em seu lugar entrou o primeiro suplente do partido, Bruno Pedrosa.



Guilherme Sampaio (PT), presidente do partido em Fortaleza, ficou na segunda suplência, mas está desde março de 2023 como deputado estadual. Ao todo, cinco parlamentares tiraram licenças de 120 dias, quatro meses, para que o aliado de Elmano permanecesse na Alece.

Com as licenças protocoladas por motivo de interesse particular, o salário dos deputados licenciados também é suspenso durante o período, reduzindo o impacto financeiro da medida.

Recentemente, Pedro Lobo (PT) também assumiu como parlamentar, mesmo sendo quinto suplente, mas, para isso, foi necessário que outros três suplentes recusassem mesmo tendo a preferência. O movimento foi vist, nos bastidores, como “consolação” após ele ter sido preterido como candidato a prefeito do Crato.