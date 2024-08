TJCE convoca 18 aprovados no concurso para analista judiciário

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) convocou mais 18 candidatos aprovados no concurso para analista judiciário . Destes, 17 são para a Área Judiciária e um para a Área de Sistema da Informação (Ciências da Computação).

Concurso TJCE: até quando os candidatos têm de se apresentar?

Os convocados têm até o próximo dia 06 de setembro para encaminhar a documentação indicada no edital para o e-mail da Coordenadoria de Provimento e Movimentação de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). O endereço é [email protected].

Também é necessário apresentar laudo médico atualizado. Segundo comunicado, o exame deve ser feito na Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, localizada na avenida Oliveira Paiva, nº 941, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, de acordo com agendamento posteriormente divulgado pela SGP do Tribunal.