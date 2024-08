PF investiga transferência irregular de mais de 120 títulos eleitorais para cidade no PI

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí já indeferiu 41 pedidos de transferência envolvidos no caso, e outros 81 continuam sendo investigados. Os suspeitos podem ser responsabilizados pelos delitos de alistamento eleitoral fraudulento, falsidade ideológica com objetivos eleitorais, inserção de informações falsas em sistemas de dados e formação de quadrilha. Combinadas, as penas podem chegar a até 25 anos de prisão.