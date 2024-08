Célio Studart entra na campanha de Evandro e diz que nunca pensou em ser vice

Ex-pré-candidato a prefeito, o deputado federal Célio Studart (PSD) afirmou ao O POVO que nunca cogitou ser vice na disputa à Prefeitura de Fortaleza. Ele foi questionado sobre se havia ficado frustrado por não ter sido ele o representante da agremiação liderada no Ceará por Domingos Filho na chapa encabeçada por Evandro Leitão, candidato do PT ao Executivo municipal. Na segunda-feira, a campanha de Evandro divulgou vídeo de apoio de Célio. O deputado do PSD retirou a pré-candidatura em julho para o PSD se aliar ao candidato do PT.

"Nunca considerei ser candidato a vice. A esse posto já havia sempre deixado claro que não concorreria. Somente se fosse a prefeito. Como o partido tomou a opção de não apostar nessa estratégia e, sim, em indicar a Gabriella como vice, debatemos internamente sobre isso e, dos nomes que o partido tinham para esse cargo, tenho certeza que ela é a que melhor agrega à chapa", respondeu o parlamentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionado sobre se entrará mais enfaticamente na campanha de Evandro, Célio afirmou que participou da elaboração do plano de governo do presidente da Assembleia Legislativa — filiado ao PT há pouco mais de oito meses. Atuou, disse, na construção dos tópicos relativos a políticas públicas para animais, principal área de atuação do pessedista. Célio deve apresentar suas contribuições em breve.