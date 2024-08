Entenda como Pablo Marçal se transformou em fenômeno das eleições em São Paulo

A experiência de Marçal com as redes também é elencada pelo historiador João Cezar de Castro Rocha como ponto de partida para analisá-lo. “Pablo Marçal não é um fenômeno político. É, há muitos anos, um fenômeno do mercado digital brasileiro”, diz o professor.

Segundo o antropólogo Wagner Guilherme , Marçal construiu uma base de seguidores por conversar com uma parcela da população que busca melhores condições de vida. Estas pessoas veem no ex-coach um exemplo de sucesso e, nas redes sociais, um espaço para empreendimento.

De acordo com o especialista, com as estratégias digitais, o candidato a prefeito movimentou centenas de milhões de reais e vendeu cursos, mentorias, com aparições e a partir do capital criado, com negócios próprios que são construídos. Assim, tornou-se “um dos nomes mais brilhantes e mais inovadores” neste aspecto de mercado.

Este conjunto de conhecimentos da lógica de alcance e da linguagem das redes foi, então, levado ao meio político, com a candidatura de Marçal neste ano. “O que o Pablo escancara é que esses mundos não estão separados e ele está fazendo essa transposição do método que funciona nas redes, para o método que funciona na política; Ele tem crescido exponencialmente”, diz o antropólogo Wagner Guilherme, estudioso de marketing digital.

No último levantamento Atlas para a Prefeitura de São Paulo, Marçal apresentou um crescimento de 5.3 ponto percentual, em relação à pesquisa anterior anterior. Na mais recente pesquisa Datafolha, o candidato também disparou e está empatado tecnicamente com o Guilherme Boulos (Psol) e com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).