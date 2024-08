'Marçal veio para ser bobo da corte' crítica Boulos em sabatina

O candidato não participou do debate promovido pela Veja , na segunda-feira, 19, e os bastidores atribuíem a ausência dele, de Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB) ao comportamento de Marçal. De forma oficial, as assessorias declararam conflito de agenda.

Sobre a falta no debate, Boulos afirmou que a ação é “importante para discutir a cidade, não para a baixaria”. “Quem quiser baixaria não conte comigo, quem quiser trabalho sério, mudança em São Paulo, eu tô aqui para isso. Quando o debate vira só pra fazer corte pra internet, pra fazer palhaçada, as pessoas deixam de assistir, desmoraliza a política, desmoraliza a democracia”, completou.

Boulos também comentou sobre os outros adversários na campanha e descreveu Datena como “uma boa pessoa” e Tabata Amaral como “uma boa deputada, comprometida com a educação”. Já na contramão, o candidato criticou Ricardo Nunes e afirmou que ele é “um prefeito muito ruim”, uma pessoa que “não tem coragem”, e ainda lembrou Maria Helena (Novo) como alguém que espalha fake news.

Boulos e Marçal discutem em debate

Em debate organizado pelo “O Estado de S.Paulo”, “Faap” e “Terra”, Marçal e Boulos trocaram ofensas. O candidato do Psol afirmou que o coach entrou na disputa pela prefeitura de São Paulo para “tumultuar” e que era um “mentiroso compulsivo”, enquanto Marçal, com uma carteira de trabalho em riste, disse que iria “exorcizar o demônio com uma carteira de trabalho”, além de apontar Boulos como o “maior aspirador de pó da cidade de São Paulo”.