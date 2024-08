Entenda por que o MP pediu a suspensão da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo

Fernandes Neto, advogado de direito eleitoral, afirma que o fato dos supostos crimes ocorrerem no ambiente virtual não exime de qualquer penalidade

Segundo o MP, Marçal teria pagado a "cabos eleitorais" e "simpatizantes" para que “ideias fossem disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura”.

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), virou alvo de uma ação do Ministério Público Eleitoral , com pedidos de suspensão da candidatura e abertura de investigação por suposto abuso de poder econômico.

O MP alega que o candidato não declara as formas de pagamento, não computa os ganhos financeiros em em prestação de contas, o que desequilibra o pleito eleitoral.

“Neste sentido, o abuso do poder econômico e a omissão do dinheiro desempenhado para os pagamentos e impulsionamento de tais publicidades documentadas pelo material em anexo são comportamentos que depõem desfavoravelmente ao registro de candidatura do representado”, diz a Corte.

A ação foi aberta após uma representação do partido da também candidata em São Paulo, Tábata Amaral, o PSB, que alegou uma “estratégia de cooptação de colaboradores”, por parte do candidato do PRTB, para disseminar conteúdos nas redes sociais durante a pré-campanha.