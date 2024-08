Pesquisa Atlas SP: Boulos 28%, Nunes 21%, Marçal 16%, Tabata 12% e Datena 9%

Guilherme Boulos (Psol) aparece com 28,5%. Ricardo Nunes (MDB) vem a seguir, com 21,8%. Pablo Marçal (PRTB) tem 16,3%. O candidato do PRTB foi o único que cresceu fora da margem de erro: cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

O Atlas entrevistou 1.803 eleitores entre os dias 15 e 20 de agosto. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com número SP-02504/2024. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada por AtlasIntel - CNPJ 19.259.002/0001-28, com recursos próprios.

O prefeito Nunes busca a reeleição e conta oficialmente com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em São Paulo, no dia 27 de outubro.

Guilherme Boulos (Psol) tenta mais uma vez chegar à Prefeitura, dessa vez contando com o apoio do PT do presidente Lula. Ainda no bloco mais à esquerda, a deputada federal Tabata Amaral é candidata pelo PSB.



Dois novatos em termos de candidaturas majoritárias aparecem bem citados desta vez, o jornalista a apresentador José Luiz Datena e o empresário e coach Pablo Marçal.