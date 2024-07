"Meu livro favorito é a Bíblia" e "Meu ídolo é Jesus": o que os candidatos falam de religião

Capitão Wagner durante momento de oração Crédito: Reprodução/Instagram

Referências a religiões cristãs estão marcando presença nas publicações e ações dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Do espectro político mais à esquerda ao mais à direita, postulantes ao comando da Capital se manifestaram com frases que vão desde “meu ídolo é Jesus”, “meu livro favorito é a Bíblia”, até com a presença em eventos evangélicos e defesas de ideais religiosos no Congresso Nacional. Em alguns dos casos, as referências religiosas ocorrem em publicações, divulgadas nas redes sociais dos pré-candidatos. No caso mais recente, o nome petista, Evandro Leitão (PT), publicou uma sequência de imagens com “curiosidades” sobre si, nas quais, entre habilidades no karatê e gosto por nadar no mar, estava a revelação: “Meu livro favorito é a Bíblia.” Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conteúdos semelhantes também são utilizados pelo prefeito José Sarto (PDT), pré-candidato à reeleição. Em um vídeo veiculado no dia 26 de junho, o gestor é questionado sobre quem seria seu ídolo, ao que ele responde: “Jesus Cristo”.

O prefeito segue, dizendo que tem uma relação próxima com Deus e que conversa com Ele todos os dias. “Agradeço mais do que peço, nem tenho mais o direito de pedir”, diz Sarto na filmagem.



Confira as publicações e eventos dos pré-candidatos Pastor Francisco Everton da Silva discursa a favor do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) Crédito: Reprodução/Redes Sociais Evandro Leitão (PT) Crédito: Reprodução/Instagram Capitão Wagner (UB) Crédito: Reprodução/Instagram Eduardo girão (Novo) Crédito: Reprodução/Instagram Direita disputa eleitorado evangélico No caso de nomes da direita, como Capitão Wagner, e, especialmente, Eduardo Girão e André Fernandes, a pauta evangélica já integra o discurso ideológico há tempos, o que segue ocorrendo e pode ser percebido em publicações, assim como em ações dos postulantes. Nas redes sociais de Wagner, pode-se encontrar uma imagem do ex-deputado e sua esposa, a deputada federal Dayanny Bittencourt (União Brasil-CE), na qual os dois rezam pelo Capitão. "Nós nos enchemos de fé e esperança, na certeza de que viveremos um novo tempo”, diz a descrição. Em outro material, semelhante ao de Sarto - no estilo mesacast/entrevista - Wagner responde um comentário sobre qual cargo teria nascido para exercer: “Policial, vereador, deputado ou prefeito?”. “Olha, na verdade eu nasci para ser servo. Primeiro, para servir a Deus acima de tudo”, começou o pré-candidato, depois citando funções como professor, secretário de saúde de Maracanaú, dentre outras. Wagner, junto do pré-candidato à Prefeitura, André Fernandes, compareceram ainda ao evento ExpoEvangélica, que acabou ganhando ares eleitorais. No palanque, o pastor Francisco Everton discursava, quando se dirigiu aos dois pré-candidatos sentados na plateia, agradecendo-os pelas presenças e, em seguida, elogiando e declarando apoio explícito a Fernandes. Fernandes é filho do pastor Alcides Fernandes, deputado estadual do Ceará, e é o nome apoiado oficialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que também inclui pautas evangélicas nos discursos políticos. No Congresso, integra a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, defendendo ideais de interesse da Frente nas votações e nos discursos. O mesmo ocorre com Eduardo Girão, neste caso no Senado Federal, local onde o senador chegou a montar um teatro com encenações anti-aborto. Além disso, nas redes sociais, a defesa das pautas ditas de interesse evangélico é ampla. Na própria descrição do perfil, o senador se elenca como “Cristão, Pró-Vida/Família”. Em uma publicação de muitas - também em formato de mesacast - ele comenta de um “pacto” que teria feito com Deus, após a escola das filhas sido cenário de disparos. “Livramento”, disse.