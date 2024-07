Fraude em vacinas: Bolsonaro vai a Duque de Caxias e discursa com ex-prefeito investigado

Em meio a investigações sobre fraudes em cartões de vacinas, dois supostos envolvidos no esquema dividiram palanque nessa quinta-feira, 18: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB).

O evento no qual os dois estavam presentes consistia no lançamento da pré-candidatura de Netinho Reis (MDB) à Prefeitura da cidade fluminense. Netinho é sobrinho de Washington, que, por sua vez, é sobrinho de Wilson Reis (MDB), atual prefeito de Duque de Caxias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos discursos, Bolsonaro ignorou as investigações da PF que o envolvem. Em vez disso, criticou o governo do presidente Lula (PT), citou pautas de costumes - como a descriminalização da maconha e a criminalização do aborto - e "disse ser o ex-mandatário mais amado do Brasil".