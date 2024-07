PF cumpre mandados para investigar fraude no cartão de vacina de Bolsonaro

Os mandados miram agentes públicos de Duque de Caxias (RJ), cidade na qual as fraudes teriam ocorrido.

A Polícia Federal (PF) cumpre novos mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 4. As ações ocorrem no âmbito da segunda fase da operação "Venire”, que investiga suposta fraude nos certificados de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente não está entre os alvos dos mandados de hoje .

Dentre os alvos está o ex-prefeito do município, Washington Reis. O ex-gestor é o secretário estadual de Transportes na gestão do governador Cláudio Castro (PL) e irmão do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ).

Além de Washington Reis, as ações miram Célia Serrano, secretária de Saúde de Duque de Caxias. Os supostos envolvidos teriam auxiliado na inserção de dados falsos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Com a ação, a PF quer identificar novos beneficiários do esquema fraudulento, para além, supostamente, de Bolsonaro. Os mandados de busca e apreensão foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).