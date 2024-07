Operação Última Milha: agente da PF enchia 'grupo dos malucos' com fake news

A Operação Última Milha mapeou uma série de ações de ‘desinteligência’ promovidas pela ‘Abin paralela’ do governo Jair Bolsonaro para supostamente monitorar ministros do Supremo Tribunal Federal disseminar fake news sobre os integrantes do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Federal, auxiliares de Alexandre Ramagem, então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, abasteciam um núcleo chamado ‘grupo dos malucos’ no Whatsapp com informações falsas sobre os integrantes da Corte máxima, com plena ciência da "desarrazoada desinformação produzida".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Estadão pediu manifestação de Ramagem. O espaço está aberto.