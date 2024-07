Quem é Washington Reis, ex-prefeito alvo da PF por fraudes no cartão de vacina de Bolsonaro

Washington Reis foi prefeito da cidade na baixada fluminense por dois mandatos Crédito: Reprodução/Facebook/Washington Reis

A investigação que apura supostas fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou novos desdobramentos na manhã desta quinta-feira, 4. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Duque de Caxias, mirando, dentre outros, o ex-prefeito da cidade, Washington Reis (MDB). A ação ocorreu no âmbito da segunda fase da operação "Venire". Os mandados miram agentes públicos de Duque de Caxias (RJ). Além de Reis, está entre os alvos Célia Serrano, secretária de Saúde do município. Os supostos envolvidos teriam ajudado na inserção de dados falsos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI- PNI). Washington foi prefeito da cidade na baixada fluminense por dois mandatos, renunciando do último em 2022. Atualmente, é secretário estadual de Transportes, na gestão do governador Cláudio Castro (PL).