Abin Paralela: Ramagem depõe para Polícia Federal nesta quarta-feira, 17

Dentre os tópicos a serem tratados, está o áudio de Ramagem com Bolsonaro

O ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, depõe à Polícia Federal sobre suposto esquema, conhecido como “Abin Paralela", de espionagem de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A oitiva está marcada para a tarde desta quarta-feira, 17, às 15h, na Superintendência da PF, no Rio de Janeiro.

Mais informações:

O depoimento ocorre após nova fase da operação denominada Última Milha, que investiga o suposto esquema. Dentre os tópicos a serem tratados, está o áudio de Ramagem com Bolsonaro, no qual os dois discutem proteção ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre as investigações envolvendo rachadinhas.