'Abin Paralela': Ouça áudio e leia a transcrição da gravação de Bolsonaro com Ramagem

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da reunião do ex-presidente em que discutia proteção ao seu filho, Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha

Na gravação, eles discutem proteção ao filho "01" de Bolsonaro sobre as investigações envolvendo rachadinhas. O ex-presidente e o seu entorno chegam a falar de buscar em órgãos oficiais dados sobre a busca no caso e deixar o tema "fechadíssimo". Jair chega até a dizer "a gente nunca sabe se estão gravando".

Na gravação, que dura uma hora, oito minutos e quatro segundo, Bolsonaro está reunido com Augusto Helene, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Alexandre Ramagem, a época chefe da Abin e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , retirou o sigilo de uma gravação recuperada pela Polícia Federal (PF) sobre a operação Última Milha que investiga um suposto esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Confira abaixo o áudio e a transcrição completa.

Augusto Heleno chega a se referir a Gustavo Canuto, que foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro e também presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

Confira um trecho do diálogo

- "Olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita (inaudível) esses acessos lá" - advogada de Flávio, Luciana Pires.



- "Tentar alertar ele que, ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se vazar (inaudível)" - diz, Augusto Heleno.



- "Tá certo. E, deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa. Que não estamos procurando favorecimento de ninguém" - fala Bolsonaro

Bolsonaro promete troca de vaga no STF para Witzel resolver caso de Flávio

Em outro momento da gravação, é possível ouvir Bolsonaro dizer para as advogadas de Flávio que o então governador do Rio de Janeir, Wilson Witzel, prometeu resolver o caso das investigação do senador em troca de uma vaga no STF.

O cargo seria para o juiz Flávio Itabaiana, responsável pelo julgamento na primeira instância da apuração de rachadinha cometida por Flávio Bolsonaro.

Veja o diálogo

- "O ano passado, no meio do ano, encontrei com o (Wilson) Witzel, não tinha esse problema (inaudível) bem pequenininho o problema. Ele falou, resolvo o caso do Flávio. 'Me dá uma vaga no Supremo'", diz Bolsonaro.