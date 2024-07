'A gente nunca sabe se alguém tá gravando', disse Bolsonaro ao ser gravado por Ramagem

Bolsonaro mencionou a possibilidade de uma gravação ambiental logo após sugerir "conversas" com o então secretário da Receita Federal e com uma pessoa que seria, segundo o ex-presidente, da Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Após a sugestão, o general Augusto Heleno ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional que também participava da reunião - fez um alerta para manter o "troço fechadíssimo".

Em meio à reunião em que discutia, junto da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, uma estratégia para livrar o senador Flávio Bolsonaro do inquérito das 'rachadinhas', o ex-presidente Jair Bolsonaro externou seu receio de uma eventual gravação das artimanhas que ele e seus aliados pretendiam lançar para minar o inquérito. À época do encontro, que ocorreu em agosto de 2020, um mês após a prisão de Fabrício Queiroz, o então chefe do Executivo mal sabia que estava sendo gravado, tampouco que o áudio em questão seria encontrado pela Polícia Federal no celular de um de seus principais aliados, o deputado federal Alexandre Ramagem.

Após a divulgação do áudio, o assessor e advogado de Bolsonaro Fabio Wajngarten saiu em defesa do ex-presidente, dizendo que a conversa "só reforça o quanto o presidente ama o Brasil e o seu povo". Ele citou justamente o trecho do áudio no qual Bolsonaro diz que não estaria procurando o favorecimento de ninguém.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Alexandre Ramagem, que participava da conversa e teria sido autor da gravação, disse que Bolsonaro sabia que estava sendo gravado e que havia o aval do então presidente. "Essa gravação não foi clandestina". Ele disse ainda que o áudio da conversa depois recuperada em seu celular foi descartado. "O presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho. Muito menos tráfico de influência."

Ainda durante a reunião, Bolsonaro questionou a defesa de Flávio: "Vocês querem falar com quem amanhã? Canuto?". A advogada de Flávio responde: "O senhor que determina". Então Bolsonaro segue. "A quem interessa pra gente resolver esse assunto?". E completa: "Eu falo com o Canuto. Agora isso aí eu falo com o Flávio então. Qualquer hora do dia amanhã".