Alexandre de Moraes, Arthur Lira e Vera Magalhães: veja lista de 23 possíveis espionados pela Abin

No STF, o documento cita monitoramento ilegal contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, além do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso e dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux.

Os supostos alvos das espionagens totalizam 23 pessoas, que vão desde ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados e ex-deputados federais, senadores, além de ex-governador, auditores, servidores do Ibama e jornalistas.

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) retirou, nesta quinta-feira, 11, o sigilo de documentos da Operação Última Milha, que investiga uma suposta utilização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem e produção de fake news , durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De parlamentares são citados os senadores Alessandro Vieira (MDB-SE), Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros (MDB-AL). De deputados federais, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, e Kim Kataguiri (União Brasil-SP). Ex-deputados também estariam dentre os alvos: Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, e Joice Hasselmann.

Do Poder Executivo, foram citados João Doria, ex-governador de São Paulo, além de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama): Hugo Ferreira Netto Loss e Roberto Cabral Borges. Auditores da Receita Federal do Brasil Christiano José Paes Leme Botelho, Cleber Homen da Silva e José Pereira de Barros Neto também integram o documento.

Por fim, teria havido monitoramento ilegal contra os jornalistas Monica Bergamo, Vera Magalhães, Luiza Alves Bandeira e Pedro Cesar Batista.