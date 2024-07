Elmano indica Lucídio de Queiroz como desembargador do TJCE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) indicou Lucídio de Queiroz para assumir o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A nomeação será publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 8. Lucídio foi o mais votado da lista tríplice enviada pela corte ao gestor estadual.

"Desejo sucesso e um excelente trabalho ao desembargador nessa função, tão importante para o exercício do Direito e a garantia da justiça em nosso estado", escreveu Elmano nas redes sociais.

