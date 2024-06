TJCE define lista tríplice para vaga de desembargador reservada a membros do Ministério Público

PLENÁRIO do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Crédito: Divulgação/TJCE

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) fechou nesta quinta-feira, 13, a lista tríplice para a vaga de desembargador do Judiciário estadual reservada ao Ministério Público do Ceará (MPCE), pelo Quinto Constitucional. Compõem a relação os procuradores Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, de 41 votos, Francisco Rinaldo de Sousa Janja, 40, e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, 28.

A lista foi definida em sessão conduzida pelo desembargador Abelardo Benevides, presidente do TJCE. Os nomes dos três procuradores serão enviados em uma lista para o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que nomeará o novo desembargador do TJCE. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A procuradora Luzanira Maria Formiga teve 26 votos, ficando na quarta colocação, seguida pelos também procuradores Antônio Iran Coelho Sírio, com sete, e Francisco Nildo Façanha de Abreu, com dois.