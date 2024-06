TJCE adere a inteligência artificial para buscar irregularidades em editais

O consultor jurídico do TJCE, Cristiano Batista da Silva, explica como o robô Alice funciona dentro do Poder Judiciário cearense. “Após ultrapassar as etapas internas, são realizadas as conferências manuais e (é feita) a publicação do edital. A partir daí o software entra em ação, faz download automático dos arquivos, separa e classifica por tema, e consulta o banco de dados composto por orientações da CGU e do Tribunal de Contas da União”, informou o consultor ao TJCE.

Transformação digital no TJCE

No mês de abril deste ano, o TJCE lançou um novo ambiente virtual. Este espaço foi projetado para divulgar a estratégia de Transformação Digital do Judiciário estadual, conhecida como Programa de Modernização do Judiciário Cearense (Promojud).

A plataforma online oferece aos visitantes a oportunidade de explorar detalhadamente os seis eixos fundamentais contemplados pelo Promojud. Entre eles estão Inovação Tecnológica, Governança e Gestão, Desenvolvimento Humano, Direito da Mulher, Celeridade e Atendimento ao Cidadão. Cada eixo visa não apenas modernizar, mas também humanizar os serviços judiciários no Estado.

Um dos destaques do novo ambiente virtual são as informações detalhadas sobre as ações implementadas a partir da introdução de Inteligência Artificial e Automação Robótica de Processos. Estas ferramentas inovadoras têm sido utilizadas com o objetivo de agilizar o trâmite processual, melhorar o atendimento ao público externo, fortalecer a resposta ao combate à violência doméstica e aperfeiçoar a gestão patrimonial.