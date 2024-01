Elmano nomeia Haley Filho, 2º mais votado em lista do MPCE, como novo PGJ

HALEY FILHO foi indicado por Elmano à PGJ Crédito: Divulgação/MPCE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nomeou o promotor de Justiça Haley de Carvalho Filho como novo Procurador-Geral de Justiça. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira, 22. O cargo será para o biênio 2024/2025. Ele irá substituir o atual chefe do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Manuel Pinheiro. Nas redes sociais, Elmano desejou boa sorte a Haley e agradeceu a parceria do atual procurador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Informo aos cearenses que o promotor de Justiça Haley de Carvalho Filho foi nomeado como novo procurador-geral de Justiça (PGJ) para os próximos dois anos. Desejo boa sorte e ótimo trabalho ao procurador e aproveito para agradecer ao atual chefe do Ministério Público, Manuel Pinheiro, pela parceria ao longo dos últimos anos, sempre respeitando a atuação e a autonomia do órgão", disse o petista em postagem.

Play