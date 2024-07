Políticos se solidarizam após assassinato de professor universitário em Fortaleza

Saul Gaudêncio Neto, de 37 anos, era docente e pesquisador do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza (Unifor). Ele foi morto a tiros no bairro Edson Queiroz

Políticos cearense se solidarizaram com a família e amigos do professor e pesquisador Saul Gaudêncio Neto, de 37 anos, do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza (Unifor), morto a tiros na quinta-feira, 4, no bairro Edson Queiroz. Ele namorava uma sobrinha do deputado estadual Felipe Mota (União).

Ela também esteve no carro onde ocorreu o crime e foi atingida por disparos da arma de fogo. A mulher está internada e o seu quadro é estável. O suspeito foi preso na manhã desta sexta-feira, 5.



"Consternado com o falecimento do professor Saul, e me solidarizando com a família do mesmo, informo que a namorada dele, Mariana, é minha sobrinha, recebeu dois projéteis no mesmo incidente. Está na UTI por segurança médica e logo estará conosco novamente", disse Felipe em suas redes sociais.