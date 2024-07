Carro atinge postes e deixa quarteirão sem energia na Barra do Ceará

Moradores da Barra do Ceará, em Fortaleza, ficaram sem eletricidade durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 5, após um carro atingir dois postes de energia. O acidente aconteceu na avenida Francisco Sá, na altura do número 5791, por volta das 4 horas, quando o veículo colidiu frontalmente e derrubou as estruturas.

Duas pessoas estavam dentro do veículo no momento da colisão. O motorista do veículo saiu ileso da colisão, enquanto a passageira teve ferimentos leves, mas já recebeu atendimento médico e passa bem.