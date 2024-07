O POVO News: PF indicia Bolsonaro por vendas de joias e fraude nas vacinas

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 4. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal.

Os inquéritos se referem à venda ilegal de joias sauditas e à fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19.

Assista ao vivo: