O POVO News: Bolsonaro comandou esquema de venda de joias e recebeu dinheiro vivo, diz PF

A edição também sobre o conflito de facções em Fortaleza, o lançamento do novo PAC e a votação do texto do novo arcabouço fiscal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a Operação Lucas 12:2, que teve como alvos o general Mauro Lourena Cid e o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A iniciativa ocorre após Mauro Lourena Cid vender as joias luxuosas, presenteadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a guerra de facções criminosas em Fortaleza. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações de combate ao conflito entre os grupos criminosos nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu, resultaram na prisão de 12 pessoas até essa sexta, 11.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, que ocorreu nesta sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro. A iniciativa prevê um investimento público e privado de R$ 1,7 trilhão para todo o Brasil.

Além disso, a edição comenta sobre o texto definitivo da nova regra fiscal, cuja a votação está prevista para ocorrer na próxima semana. Relator da matéria na Câmara, Cláudio Cajado, disse que vai apresentar o texto final na segunda-feira. Nova regra fiscal vai a plenário na mesma semana.