Registro mostra que Bolsonaro se vacinou contra Covid-19, diz ministro

Há registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a Covid-19, segundo confirmou o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho.

Conforme aponta o cartão de vacinação do ex-presidente, ele tomou vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021, em dose única. A CGU investiga se há adulteração da informação.

"Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar", disse Carvalho em entrevista à CNN.

"Se há anotações no cartão de vacina dele (Bolsonaro), do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, afirmou o ministro.

CGU investiga se houve fraude no cartão de vacina de Bolsonaro

