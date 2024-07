Veja em quais capitais o PT de Lula e o PL de Bolsonaro lideram as pesquisas

Lula e Jair Bolsonaro Crédito: Ricardo Stuckert/PR e NELSON ALMEIDA / AFP

A participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do atual presidente Lula (PT) como puxadores de votos e líderes políticos virou alvo de discussão na corrida pré-eleitoral deste ano. Em 2022, a influência de ambos, na época postulantes à Presidência da República, se estendeu a outras instâncias do poder. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula ocupam o posto de, respectivamente, primeiro e segundo partidos com o maior número de deputados federais eleitos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste ano, as mesmas siglas tentam emplacar representantes para o legislativo e o executivo municipais. Nas capitais dos estados, enquanto o Partido Liberal concentra quatro pré-candidatos líderes nas pesquisas às Prefeituras das capitais brasileiras, o Partido dos Trabalhadores de Lula mantém a liderança em uma capital.

Os dados se baseiam no agregador de pesquisas eleitorais, compiladas pelo Ipespe Analítica e divulgadas pela CNN Brasil. Foram contempladas mais de 100 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, o que inclui as capitais dos estados. Ou seja, o pré-candidato elencado como líder representa o que mais liderou pesquisas até o momento e não o líder no último levantamento, por exemplo. Neste cenário, o PL lidera em Aracaju-SE, com Emilia Correa (34% das intenções de votos no compilado das pesquisas); em Belém-PA, com Éder Mauro (21%), em Goiânia-GO, com Gustavo Gayer (22%) e em Maceió-AL, com João Henrique Caldas (63%).

A única capital em que o PT lidera como cabeça de chapa é Teresina-PI, na qual o partido lançou como pré-candidato Fábio Novo, que concentra 42% das intenções de voto. Confira abaixo o mapa dos líderes nas pesquisas das capitais brasileiras e os partidos as quais estão filiados: Em comparação com os demais partidos, o PL é o segundo colocado no número de líderes nas pesquisas às Prefeituras das capitais brasileiras. O PSD e o MDB estão empatados em primeiro lugar, cada um com seis pré-candidatos liderando as pesquisas. O União Brasil concentra quatro líderes nas capitais, ocupando o terceiro lugar. A seguir, vem o Republicanos com dois, e, por fim, PT, Avante e PP, cada um com um pré-candidato à Prefeitura líder nas pesquisas. A predominância de partidos mais ao Centro, no entanto, não indica uma não interferência lulista e bolsonarista nos pleitos dos locais. Em alguns casos, como São Paulo, por exemplo, ambas as siglas integram a disputa municipal com nomes postulantes à Vice-Prefeitura. Na cidade, o cenário é de liderança do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), cujo concorrente a vice-prefeito é o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Mello Araújo, filiado ao PL. Já o segundo lugar nas pesquisas está com Guilherme Boulos (Psol), cuja companheira de chapa é Marta Suplicy, recém-filiada ao PT.