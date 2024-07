Tempestade evolui para furacão e alerta é emitido em regiões do Caribe

O furacão Beryl se fortaleceu no sábado, 29, e segue em direção ao sudeste do Caribe, com alertas emitidos aos países da região

A tempestade tropical Beryl se intensificou em um furacão na tarde desse sábado, 29, o primeiro da temporada de 2024. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (Noaa), “ventos e tempestades com risco de morte” são previstos para as Ilhas de Barlavento.

Um alerta de furacão foi emitido em Barbados, além de Santa Lúcia, Granada e São Vicente e Granadinas. Enquanto isso, outro alerta, este para uma tempestade tropical, permanece em vigor para Martinica e Tobago.

O centro do Beryl deve atravessar as Ilhas de Barlavento entre a noite de domingo, 30, e a segunda-feira, 1º de julho. “Os ventos máximos sustentados aumentaram para perto de 130 km/h com rajadas mais altas”, disse o departamento em comunicado.