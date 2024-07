Vereadores de Fortaleza: quantos têm, quem são e qual o salário

A Câmara Municipal de Fortaleza tem sua sede no Paço Municipal José Barros de Alencar, na Capital do Ceará. Confira a seguir quantos vereadores Fortaleza possui atualmente.

Com eleições previstas para o dia 6 de outubro, os brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 cidades. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que foram mais de 58 mil vagas para vereadores, com 517 mil candidaturas.

Vereadores: qual o limite por Câmara e qual o salário?

Cada câmara pode ter no mínimo nove e no máximo 55 vereadores. O total de vagas depende do tamanho da população de cada cidade.

O salário dos vereadores segue a mesma lógica, ou seja, em cidades pequenas, de até 10 mil pessoas, os salários devem ser no máximo 20% do salário de um deputado estadual daquele estado.

O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes, até chegar a 75%, no caso das cidades com mais de 500 mil habitantes. Assim, o salário de um vereador no Brasil pode variar entre R$ 5.621,39 e R$ 21.080,21, a depender de cada cidade.