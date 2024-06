Parceria para incentivar e fiscalizar políticas de saneamento é firmada entre MPCE e TCE

Acordo prevê a realização de diagnóstico sobre os desafios e prioridades do Ceará para alcançar a universalização do saneamento básico

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) firmaram uma parceria para unir esforços pela universalização do saneamento básico no Ceará. Os órgãos assinaram um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira, 4, visando a realização de pesquisas diagnósticas, fiscalização e incentivo para municípios atingirem as metas de manejo de resíduos sólidos, esgotamento, drenagem e abastecimento.

Conforme o procurador-geral de Justiça, Haley Filho, o objetivo é auxiliar os municípios a cumprir as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Marco Legal do Saneamento Básico.