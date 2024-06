Dupla é denunciada pelo MPCE por matar idosa e tentar matar coronel na Paupina

Residencial dos Escritores teve forte presença policial após confronto entre criminosos e tenente-coronel da PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público Estadual (MPCE) ofertou, nessa segunda-feira, 3, denúncia contra dois homens suspeitos de matar Maria do Socorro Martins de Oliveira, de 64 anos, no último dia 16 de maio no residencial Rachel de Queiroz, localizado no bairro Paupina, em Fortaleza. A denúncia aguarda recebimento da Justiça. O crime aconteceu durante uma ocorrência em que um tenente-coronel da Polícia Militar precisou se esconder dentro do conjunto habitacional para escapar de criminosos que haviam cercado o carro dele.

Juntos a Emerson da Silva Chaves, de 20 anos, e Paulo Cesar Ferreira da Silva Filho, de 19 anos, foi denunciado Pedro Lucas Lima, 19 anos, preso ao lado da dupla, mas denunciado apenas pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.