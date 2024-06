Jantar com Lula reúne pré-candidatos do Ceará; governadores do NE discutem segurança e dívidas

Houve presença de oito dos nove chefes do executivo do Nordeste, cinco ministros e três pré-candidatos petistas

Segundo apurado pelo O POVO , o tópico principal teria sido a renegociação de dívidas do estados do Nordeste com a União. A Segurança Pública também entrou em pauta. Em entrevista exclusiva ao O POVO publicada na última quinta-feira, 20, Lula afirmara que iria reunir ministros que exerceram cargos de governador, além dos atuais chefes de Executivo dos estados, para traçar um plano com objetivo de reduzir a criminalidade na região.

Após uma tarde compromissos e anúncios em Fortaleza , na última quinta-feira, 20, a noite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consistiu em um jantar com governadores e demais autoridades no Palácio da Abolição. Registros divulgados nas redes sociais informaram a presença de oito dos nove chefes do executivo do Nordeste, além de ministros da República.

O assunto eleições municipais também fez parte do jantar. O encontro contou com a presença de pelo menos três pré-candidatos petistas a prefeituras no Ceará: os postulantes a Fortaleza, Evandro Leitão , a Caucaia, Waldemir Catanho e a Crateús, senadora Janaina Farias .

Com os governadores, foram discutidos ainda tópicos no âmbito de educação, transição energética e economia.

Lula cumpria agenda em Fortaleza, na qual anunciou investimentos na educação e em moradias do Ceará. Após o jantar, o presidente da República dormiu na Capital cearense e seguiu em direção a outros estados nordestinos. Nesta sexta-feira, 21, foi para Teresina, no Piauí, em seguida, São Luiz, no Maranhão.

O governador Elmano de Freitas (PT) informou, nesta sexta-feira, 21, que o Ceará apresentou ao presidente preocupações quanto à Segurança Pública. Além do estado cearense, Elmano citou o nome de Raquel Lyra (PSDB), do Pernambuco, como uma das que pautaram o tema na reunião.

Segundo o governador, a conversa foi “mais geral”, tratando da importância de integração dos entes federativos com a União, por meio de um plano comum.

“Quero testemunhar a reação do presidente Lula primeiro compreendendo a importância do tema, destacando de que tem discutido com o Lewandowski uma nova proposta para segurança do país, que vai realizar reuniões com os seus ministros que são ex-governadores, para em seguida reunir os governadores atuais, para estabelecermos um plano comum de segurança pública do país. O que considero um marco histórico muito importante”, disse Elmano, em coletiva de imprensa durante a primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará.

O foco principal do encontro, no entanto, conforme apurado pelo O POVO, foi a renegociação das dívidas dos estados brasileiros. A pauta é frequente no Consórcio Nordeste, autarquia interestadual dos entes nordestinos e presidida pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). O órgão, dentre outras reivindicações, pede tratamento igualitário da União com os entes federativos do Nordeste e do Sudeste.