Lula divide palco com Juscelino Filho pela 1ª vez após indiciamento do ministro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dividir, nesta sexta-feira, 21, o palco com o titular das Comunicações, Juscelino Filho, pela primeira vez após o ministro ter sido indiciado pela Polícia Federal (PF) por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na semana passada. No Palácio do Planalto, uma possível substituição do ministro no curto prazo é vista como improvável.

Lula e Juscelino Filho cumprem, nesta tarde, agenda em São Luís, no Maranhão, em cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal ao Estado. O evento está previsto para as 15h30.

Na quinta-feira, 20, nas redes sociais, o ministro divulgou o compromisso que terá com o chefe do Executivo hoje. "Nesta sexta-feira estarei com o presidente Lula em São Luís (MA). Vamos anunciar uma série de obras e ações, em várias áreas. Os maranhenses contam com atenção especial do nosso governo, e seguiremos trabalhando na construção de um estado e um Brasil melhores para todos", escreveu Juscelino Filho. A publicação é seguida de uma foto dos dois abraçados.