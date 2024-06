Em Fortaleza, Lula recebe do governador Elmano uma jangada

"O hino do Ceará diz que a nossa jangada pode até ser pequena, mas o que importa para nós é que na proa vai marinheiro e marinheira, guerreiros e guerreiras do povo do Ceará", disse Elmano.

Ao entregar o regalo ao presidente, Elmano lembrou que na última visita de Lula ao Ceará ele presenteou com um gibão de couro . O governador citou um trecho do hino cearense e explicou que a jangada é um símbolo de quem "não tem medo de mar, nem de tempestade".

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), entregou uma jangada para o presidente L uiz Inácio Lula da Silva (PT) em evento nesta quinta-feira, 20, em Fortaleza no Palácio da Abolição, sede do Governo Estadual.

"E eu queria lhe entregar, como um símbolo do povo cearense. Um povo destemido que entra no mar, enfrenta adversidade, enfrenta a seca, enfrenta dificuldade, mas não para de lutar e é referência no país e na educação, na saúde pública e tudo mais que queremos levar para o nosso povo. Leve a jangada afoita do povo cearense que não tem medo de mar nem de tempestade", completou.

O momento ocorreu em agenda do presidente no Ceará onde irá participar de evento para anunciar obras e investimentos de R$ 778 milhões no ensino superior. Está previsto anúncio referente a obra do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), dentre outras.