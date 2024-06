Lula visitará Fortaleza no dia 20 de junho, anuncia Elmano

Elmano e Lula na segunda visita que o presidente fez ao Ceará neste ano, em Iguatu Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Fortaleza no próximo dia 20 de junho, uma quinta-feira. A informação foi divulgada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em publicação nas redes sociais feita nesta terça-feira, 11. Conforme o chefe do Executivo estadual, o presidente "participará da inauguração do módulo III do residencial Cidade Jardim, entre outras agendas".