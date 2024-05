Presidente Lula visitará o Ceará em junho, anuncia Elmano

Esta será a terceira vez que o petista passa pelo Ceará em 2024. Fortaleza e Iguatu estavam no roteiro das visitas anteriores neste ano. Agora ele seguirá para região do Cariri

"Chega ao Cariri para muita novidade boa o ministro Camilo e o presidente Lula, para anunciar mais conquistas e melhorias para o povo do Cariri. É o que nós falávamos: 'É o Ceará três vezes mais forte'. É o Cariri três vezes mais forte", comentou Elmano durante entrega da obra do Parque da Cidade de Barbalha nesta quarta-feira, 29.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará o Ceará no próximo mês de junho. A agenda está prevista para ocorrer entre os dias 20 e 21 e ele irá para a Região do Cariri, conforme anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Esta é a terceira vez que o presidente visitará o Ceará neste ano. A primeira ocorreu ainda em janeiro, quando inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológio da Aeronaútica na Base Aérea de Fortaleza.

Em seguida, Lula foi ao Iguatu, na Região Centro-sul cearense. Na oportunidade, o chefe do Executivo nacional assinou ordem de serviço do Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica e visitou obras da Transnordestina.

