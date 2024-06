Cid declara apoio a Janaina Farias como pré-candidata a prefeita de Crateús

Além de Cid, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), tem defendido publicamente a indicação da senadora para a disputa das eleições de 2024 no município

O senador Cid Gomes (PSB) reforçou o coro de apoio ao nome da senadora Janaína Farias (PT) como pré-candidata à prefeitura de Crateús, cidade distante 359,1 km de Fortaleza. A declaração do parlamentar ocorreu durante congresso municipal do PSB em Crateús, no fim de semana.

Além de Cid, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), tem defendido publicamente a indicação da senadora, que é segunda suplente na cadeira para a qual Camilo foi eleito no Senado.

“Na minha cabeça, o nome que a gente tem aqui (em Crateús) para o futuro é o nome da Janaína, que está hoje como senadora. A Janaína, eu digo sempre o seguinte, ela não fala duas palavras que uma delas não seja Crateús. Pense numa pessoa que se preocupa, olha, tem atenção, gosto e disposição de servir”, disse o senador.