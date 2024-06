Deputado estadual Jeová Mota tem cassação suspensa pelo STJ

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu nesta quarta-feira, 5, a cassação do mandato do deputado estadual Jeová Mota (PDT) por improbidade administrativa. A decisão foi do relator do caso, o ministro Herman Benjamin.

A suspensão vale até que haja trânsito em julgado do caso. A Justiça Federal havia cassado Jeová em ação de autoria do Ministério Público Federal (MPF) e da União, que se refere ao período em que o parlamentar foi prefeito de Tamboril, distante 294 quilômetros de Fortaleza. Os mandatos foram de 2005 a 2012.

O deputado se manifestou por meio de nota celebrando a suspensão de sua cassação. Ele destacou que os prazos processuais foram reabertos e ele poderá exercer regularmente o contraditório e a ampla defesa.