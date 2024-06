Sem direito a discurso, vice assume Prefeitura de Caridade após impasse com sumiço de vereadores

Cícero Uchôa (de camisa azul) presidiu a sessão que tornou o vice de Caridade, Renato Timbó (de camisa vermelha), prefeito interino Crédito: Reprodução/YouTube Câmara Muncipal de Caridade

Renato Timbó (PT), vice-prefeito eleito de Caridade, assumiu o comando da Prefeitura na tarde desta terça-feira, 4, em sessão extraordinária na Câmara Municipal. A cerimônia ocorreu após impasses com o Legislativo, que chegou a determinar a extinção do mandato de Timbó e, mesmo com decisões favoráveis da Justiça, recusava-se a empossar o prefeito, após o afastamento da gestora, Simone Tavares (PSB). O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou no último dia 27 de maio que assumisse a gestão do Município, distante 101 km de Fortaleza. Contudo, ele não havia sido empossado devido ao sumiço tanto do presidente da Câmara, Erivaldo Fernandes (PDT) — irmão de Simone —, quanto do presidente interino, Cícero Uchoa (PDT). Ambos fazem parte da base da prefeita afastada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cícero convocou a sessão extraordinária que empossou o agora prefeito interino. Durante a solenidade, o vereador demonstrou incômodo quando os presentes ovacionaram Timbó. "Olha, eu peço que se comportem. Eu peço ordem na Casa", expressou, mas seguiu a cerimônia, declarando o vice empossado prefeito interino.