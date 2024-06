Deputado Jeová Mota é cassado por denúncias da época em que era prefeito e tenta anular decisão

Além de perder direitos políticos, parlamentar fica proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais. Sanções também afetam ex-secretário municipal

A Justiça Federal determinou a cassação do mandato do deputado estadual Jeová Mota (PDT). A ação de improbidade administrativa é de autoria do Ministério Público Federal (MPF) e da União e se refere ao período em que o parlamentar foi prefeito de Tamboril, distante 286,6 quilômetros de Fortaleza.

A decisão foi tomada por meio da 22ª Vara Federal, em Crateús, e se estende ao ex-secretário municipal da Saúde Joaquim Gomes da Silva Neto. Nas redes sociais, o deputado afirmou que apresentou recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) "requerendo a nulidade" da decisão.

Segundo ele, "a decisão judicial ocorreu sem o devido cumprimento do contraditório e a ampla defesa". "Foi certificado o trânsito em julgado da decisão sem minha intimação", argumentou Jeová. O caso transitou em julgado em 21 de agosto 2023 e retornou do STJ, com recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.