TJ manda vice assumir após prefeita ser afastada, mas sumiço de presidente da Câmara impede posse

O vice-prefeito de Caridade, Renato Timbó (PT), ainda aguarda para ser empossado como prefeito do município, mesmo após decisão favorável do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que determinou que ela assuma o cargo. Após a prefeita, Simone Tavares (PSB), ser afastada em operação do Ministério Público (MPCE), no início de maio, o irmão dela e presidente da Câmara Municipal, Erivaldo Fernandes (PDT), assumiu como prefeito interino, com decisão dele próprio de extinguir o mandato do vice.

Na época, houve a acusação de que Timbó estaria praticando ilegalmente a profissão de advogado. Em decisão da presidência da Câmara, o mandato do vice foi extinto, e, como não houve cassação, o caso não foi submetido à votação dos vereadores.

Logo depois, o então presidente foi empossado como prefeito. Tudo aconteceu no tempo de apenas um dia, sendo Simone afastada na sexta-feira, 10, e a posse no sábado, 11. A prefeita afastada entrou na Justiça para tentar reaver o cargo, mas o presidente do TJCE, Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou o retorno por considerar que o pedido deveria ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).