Mauro fala em mediação ao assumir vice-liderança de Lula: "Quanto menor for a divergência"

Agora no posto de vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado Mauro Filho (PDT) ressaltou que pretende trabalhar no diálogo entre PT e PDT para “quem sabe trocando melhor as conversas vindo daqui ali que caminhem politicamente”. O parlamentar participou nessa sexta-feira, 24, do programa Guia Econômico da Rádio O POVO CBN e conversou logo em seguida com O POVO.

Questionado sobre se sua indicação daria indícios de uma aproximação entre as siglas, ele lembrou que, nacionalmente, o PDT faz parte do governo, com um ministério, o da Previdência, com Carlos Lupi (PDT), e é parte da base governista. Em tom conciliador, ele ressaltou ter conversado com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e com o governador Elmano de Freitas (PT), informando a ambos que estaria assumindo o cargo. Na manhã desta sexta-feira, 24, ele recebeu uma ligação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

“Eu espero que isso possa quem sabe trocando melhor as conversas, vindo daqui ali, que caminhem politicamente. Não sou muito bom nessa área de articulação política, economia eu falo mais ou menos. Essa questão política passa por outras pessoas aqui no Estado, acho que quanto menor for essa divergência, melhor para o Ceará e para o Brasil”, ressaltou.