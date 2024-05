Sarto chama Acquario de 'esqueleto macabro' e diz que sonha em realizar obra para 'harmonizar orla'

Prefeito José Sarto (PDT) durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), classificou o Acquario do Ceará como "esqueleto macabro" e afirmou que, se o Governo do Ceará der a autorização, a Prefeitura faz o projeto do equipamento doado à Universidade Federal do Ceará (UFC). O comentário foi feito em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 21, durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba. "O meu sonho era que eles dessem o Acquario para que a gente realizasse, porque... Já que a gente está concluindo a Ponte dos Ingleses, já que a gente definiu por demolir o Hotel São Pedro, harmonizar toda a orla. Nós vamos ficar com o esqueleto macabro que é aquele Acquario, que está lá se deteriorando cada vez mais", afirmou Sarto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O prédio onde seria construído o Acquario do Ceará foi doado oficialmente à UFC no início deste mês de maio, conforme edição do dia 3 do Diário Oficial do Estado. Situação em que o prefeito também fez ressalvas.