Governo do Estado envia projeto para doação do prédio do Acquario para a UFC

Chegou à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 27, o projeto de lei que autoriza a doação do imóvel do “Acquário do Ceará” para a Universidade Federal do Ceará (UFC). Medida foi assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) e segue para deliberação da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Hoje inutilizado, o espaço do Acquario abrigará um novo campus da UFC.

No projeto, é justificado que o novo espaço “possibilitará a integração da Universidade, do Poder Público e das comunidades que habitam a região, com a criação de um espaço interativo”.

Foi aprovado o regime de urgência do projeto de lei no plenário e seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), mas foi solicitado um pedido de vista pelo deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil).